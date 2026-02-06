Paolo Angelini nuovo Direttore Generale della Banca d'Italia: le congratulazioni del rettore di UniSi, Paolo Angelini

È senese e alumno dell’Università di Siena il dottor Paolo Angelini, che è stato appena nominato nuovo Direttore Generale della Banca d’Italia dal Consiglio Superiore dell’Istituto di Via Nazionale.

Il dottor Angelini, che entrerà in carica dal prossimo aprile, è infatti nato a Siena nel 1958 e ha conseguito la laurea con lode in Economia all’Università di Siena nel 1986.

Nel 1987 ha studiato alla Kansas University negli Stati Uniti, usufruendo di una borsa di studio “Fulbright”, e l’anno dopo si è trasferito alla Brown University, sempre negli Stati Uniti, vincitore di una borsa di studio “Bonaldo Stringher” della Banca d’Italia e di una borsa dell’Ente Einaudi. Il dottor Angelini è entrato alla Banca d’Italia nel 1990, operando nel settore monetario e finanziario del Servizio studi, e attualmente ricopre il ruolo di Vice Direttore Generale.

Il Rettore dell’Ateneo senese, Roberto Di Pietra, ha voluto esprime al dottor Paolo Angelini le più vive congratulazioni a nome dell’Università di Siena e suo personale per la prestigiosa nomina. “Per il nostro Ateneo – ha detto nel corso di un colloquio telefonico con il dottor Angelini - è motivo di orgoglio poter annoverare tra i propri Alumni una figura di così alto profilo istituzionale, il cui percorso professionale rappresenta un esempio per l'intera nostra comunità e in particolare per le studentesse e gli studenti. Nel formularle i migliori auguri di buon lavoro per le sfide che l'attendono, confido di poterla accogliere quanto prima a Siena in occasione di una delle nostre prossime iniziative accademiche”.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa