Leggerissimo: "Per aspera ad astra" di Lorenzo Fonda

Elena Xausa era una talentuosa illustratrice, scomparsa a 38 anni a causa di un tumore. Lorenzo Fonda, suo marito, è regista e artista multimediale e nell'anno successivo alla scomparsa di Xausa ha creato un diario autobiografico che univa parole e fumetti. Ne è uscito 'Per aspera ad astra', una graphic novel edita da Coconino Press-Fandango che rientra a pieno titolo tra le più toccanti e spietate degli ultimi anni. Il cammino di Fonda nell'elaborazione del lutto è al tempo stesso delicato, divertente, triste e lacerante. Leggere quest'opera non è facile, ma è necessario.

Dopo la morte di Xausa, Fonda cerca in tutti i modi di ricordarla a dovere: con una parata, con una mostra e soprattutto con Pigrotto, un gigantesco cane in vetroresina che viene messo di fronte al castello di Marostica, in Veneto, dove la coppia ha vissuto gli ultimi anni assieme. Seguiamo il percorso burocratico-sentimentale dell'installazione di Pigrotto a cui si uniscono i pensieri di Fonda, che si alternano tra allegria e rassegnazione, tra momenti positivi e sconforto.

Leggere 'Per aspera ad astra' è un'esperienza vera e propria, Fonda si mette a nudo e, senza mai essere banale né retorico, inquadra una fantastica storia d'amore in cui la morte della compagna non è il o un finale, ma è un punto di partenza perché c'è sempre qualcosa dopo. È un libro ammirevole, coraggioso e straziante. È una gigantesca dimostrazione dell'affetto più grande. È, in definitiva, un capolavoro.

Titolo: Per aspera ad astra

Autore: Lorenzo Fonda

Casa editrice: Coconino Press-Fandango

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 376

Prezzo di copertina: 25 euro