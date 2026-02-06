Pino cade su auto a Firenze, intervento dei vigili del fuoco

Cronaca Firenze
Firenze un pino cade in un parcheggio privato di Via Pio Rajna, danneggiando tre auto. Non ci sono feriti

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti oggi alle ore 13 in via Pio Rajna, nel comune di Firenze, in seguito alla caduta di un pino all’interno di un parcheggio privato.

Sul posto è intervenuta una squadra per liberare le tre autovetture danneggiate dall’albero. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’albero, consentendo così la normale fruizione del parcheggio.

