Pistoia vuole aiutare Niscemi a far "rinascere la biblioteca" dopo la frana

Il Comune di Pistoia ha espresso vicinanza alla comunità di Niscemi e all’intero territorio colpito dalla frana in Sicilia. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina e al Sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Pistoia si è offerta di mettere a disposizione il proprio supporto per gli interventi di recupero e rinascita della Biblioteca civica, oggi messa a rischio dagli eventi franosi.
Pistoia si è detta disponibile - nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle valutazioni tecniche necessarie - a "collaborare per accompagnare la ricostruzione della biblioteca in un luogo sicuro", promuovendo una "campagna di raccolta fondi dedicata e mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza in ambito bibliotecario", maturata anche nel percorso che ha portato la città toscana a diventare Capitale Italiana del Libro 2026.
Di seguito la lettera di Anna Maria Ida Celesti, sindaca facente funzione.Disponibilità di Pistoia alla rinascita della biblioteca di Niscemi
