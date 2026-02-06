Pistoia vuole aiutare Niscemi a far "rinascere la biblioteca" dopo la frana

Il Comune di Pistoia ha espresso vicinanza alla comunità di Niscemi e all’intero territorio colpito dalla frana in Sicilia. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina e al Sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Pistoia si è offerta di mettere a disposizione il proprio supporto per gli interventi di recupero e rinascita della Biblioteca civica, oggi messa a rischio dagli eventi franosi.

Pistoia si è detta disponibile - nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle valutazioni tecniche necessarie - a "collaborare per accompagnare la ricostruzione della biblioteca in un luogo sicuro", promuovendo una "campagna di raccolta fondi dedicata e mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza in ambito bibliotecario", maturata anche nel percorso che ha portato la città toscana a diventare Capitale Italiana del Libro 2026.

Di seguito la lettera di Anna Maria Ida Celesti, sindaca facente funzione.

Disponibilità di Pistoia alla rinascita della biblioteca di Niscemi

