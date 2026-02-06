Poggibonsi celebra il Giorno del Ricordo: la commemorazione

Martedì 10 febbraio Poggibonsi celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe. Alle 11, come ogni anno, avrà luogo la deposizione della corona di alloro alla targa commemorativa posta in via 10 febbraio, strada dedicata proprio al ricordo delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Nella stessa giornata la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini allestirà uno scaffale tematico con testi dedicati al Giorno del Ricordo.

Il Giorno del Ricordo è stato istituito nel 2004 con Legge 92 del 30 marzo che recita, all’articolo 1: “La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

Come sempre l’iniziativa rientra nelle iniziative realizzate dai Comuni valdelsani sulla base del protocollo di area (quest’anno sono capofila Radicondoli e Casole d’Elsa).

Fonte: Comune di Poggibonsi