La polizia ha diffuso una foto alterata con AI degli scontri a Torino

Attualità Toscana
Gonews.it, come altre testate, ha utilizzato per corredare i suoi articoli una fotografia diffusa sui profili social ufficiali della polizia, relativa agli scontri avvenuti sabato pomeriggio a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’immagine, che mostra un poliziotto soccorrere un collega rimasto contuso negli scontri, non sarebbe però autentica: secondo diverse verifiche, risulterebbe alterata tramite l’uso dell’intelligenza artificiale.

A far emergere i primi dubbi è stato il fotografo Michele Lapini, che ha segnalato la questione con un post su Facebook, ripreso successivamente anche dal sito Facta.news. Alcuni particolari dell’immagine non coincidono con il video originale della scena, diffuso online nei giorni successivi alla manifestazione.

Il filmato, pubblicato dal quotidiano Torino Oggi e ampiamente circolato in rete, mostra un agente rimasto isolato che viene aggredito da un gruppo di manifestanti, prima dell’intervento di un collega che riesce a trascinarlo lontano.

In seguito alle segnalazioni, la foto è stata parzialmente oscurata sia su Facebook che su Instagram, accompagnata da un avviso che segnala la possibile alterazione dell’immagine. Al momento, la polizia non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla scelta di pubblicare un’immagine rivelatasi non autentica.

