Prato, scoperto affittacamere abusivo al Macrolotto zero

Postazioni complete di materasso, corrente elettrica e ventilatore, per un totale di 23 posti letto ricavati nel soggiorno di un edificio, nel ripostiglio e persino in soffitta e in terrazza: è quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Locale al Macrolotto zero, a Prato. Durante l'attività di controllo del territorio, il nucleo speciale polizia edilizia e il nucleo polizia commerciale hanno fatto accesso in un immobile poiché insospettiti da giorni per il via vai continuo di cittadini di nazionalità straniera.

Una volta all'interno, gli agenti hanno scoperto 23 giacigli, realizzati mettendo a disposizione di ogni occupante un piccolo materasso e fornendo ad ogni singola postazione corrente elettrica mediante collegamenti di cavi e ciabatte non conformi alle norme di sicurezza e una dotazione di ventilatori, che erano stati collocati soprattutto nel vano soffitta privo di finestre. Era stata installata anche la rete wi-fi ed erano stati messi a disposizione altri servizi comuni agli ospitanti con indicazione di regole riportate in appositi cartelli affissi ad ogni piano.

All’interno dell’immobile sono stati identificate 6 persone di nazionalità cinese, di cui 2 irregolari sul territorio nazionale, che sono stati denunciati. Il locale soffitta-deposito è stato posto sotto sequestro per violazione delle norme urbanistico edilizie per accertato cambio di destinazione d’uso, ed è stata denunciata a piede libero una donna, sempre di nazionalità cinese, che gestiva di fatto la struttura e che è stata sanzionata per violazione della normativa regionale sulle attività ricettive.

Fonte: Comune di Prato

Notizie correlate