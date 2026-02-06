Pubblicato il bando Erasmus 2026, opportunità per studiare e fare tirocinio all'estero

Da venerdì 6 febbraio è online il bando Erasmus 2026 dell’Università di Pisa, un’opportunità concreta per le studentesse e gli studenti che desiderano arricchire il proprio percorso universitario con un’esperienza di studio o di tirocinio all’estero. L’Erasmus non è solo un periodo fuori dall’Italia, ma un’occasione di crescita personale e professionale: vivere in un altro paese, confrontarsi con sistemi universitari e contesti lavorativi diversi, migliorare le competenze linguistiche e costruire relazioni internazionali che spesso continuano ben oltre la fine della mobilità.

Il bando permette agli studenti selezionati di svolgere un periodo di mobilità per studio o per tirocinio nei paesi membri dell’Unione Europea e negli altri paesi aderenti al Programma Erasmus+ indicati nel bando. Durante l’esperienza all’estero è possibile conseguire crediti formativi universitari, che verranno poi riconosciuti nel proprio percorso di studio. Le candidature possono essere presentate dal 6 febbraio al 10 marzo 2026, entro le ore 12, esclusivamente online attraverso il portale Erasmus Mobility dell’Università di Pisa.

Per il 2026 c’è una novità particolarmente significativa: l’Università di Pisa ha deciso di cofinanziare il bando con 600.000 euro di fondi propri, che si aggiungono al contributo europeo. Questo investimento permetterà di finanziare un numero maggiore di borse di studio rispetto allo scorso anno, ampliando le possibilità di accesso alla mobilità internazionale per un numero ancora più alto di studenti. Al bando possono partecipare studenti iscritti alla laurea triennale e magistrale, ai master di I e II livello e alle Scuole di specializzazione.

Oltre alla mobilità per studio, il bando offre la possibilità di svolgere un tirocinio Erasmus, una formula molto apprezzata perché consente di acquisire competenze pratiche in un contesto internazionale. Il tirocinio può essere svolto anche da neolaureati, a precise condizioni specificate sul bando.

La mobilità può essere svolta interamente in presenza all’estero oppure in modalità blended, combinando un periodo fisico con attività virtuali, e potrà avere luogo tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027, offrendo così una notevole flessibilità nell’organizzazione dell’esperienza.

I numeri dello scorso anno

I numeri del 2025 confermano il forte interesse per il Programma Erasmus: 744 studenti hanno partecipato a una mobilità per studio e 208 a una mobilità per tirocinio. Le aree con il maggior numero di studenti in partenza per studio sono state l’area medica, Economia e Management e l’area umanistica, in particolare dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Tra le destinazioni più scelte figurano Spagna, Germania e Francia, seguite da Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Romania e Irlanda, insieme a numerosi paesi del Nord e dell’Est Europa.

