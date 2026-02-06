Quando la danza diventa messaggio: flash mob degli studenti del Checchi a Fucecchio

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per il flash mob promosso dall’Istituto Superiore “Arturo Checchi” in collaborazione con la ballerina fucecchiese Anna Donati in arte "Anna Beat", che si è svolto venerdì 6 febbraio alle 10.30 in piazza Montanelli per dire no al bullismo.

Circa 800 studenti hanno preso parte all’iniziativa “Flash - STOP”, trasformando la principale piazza del centro in un grande spazio di espressione collettiva e riflessione, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema di grande rilevanza sociale ed educativa. Un momento intenso e partecipato, capace di unire movimento, musica e messaggio civile in un’unica, significativa performance.

L’evento – frutto di un’idea della dirigente del Checchi Genny Pellitteri e del team anti bullismo della scuola - è nato con la volontà di stimolare nei giovani la consapevolezza e l’importanza di valori fondamentali quali il rispetto, il dialogo e la condivisione.

Il flash mob – a cui ha preso parte anche la sindaca - ha riscosso grande attenzione anche tra i cittadini presenti, che hanno assistito con interesse e partecipazione a un’iniziativa che ha saputo coniugare linguaggio artistico e impegno educativo.

Un vero successo, che conferma come la scuola, attraverso la collaborazione con il territorio e le realtà artistiche locali, possa farsi promotrice di messaggi positivi e di momenti di crescita collettiva. Dall’amministrazione comunale un ringraziamento alla dirigenza scolastica, agli insegnanti e agli studenti. E ovviamente ad Anna Donati in arte "Anna Beat" – ballerina fucecchiese che calca i principali palcoscenici italiani e non solo – per essersi prestata con così tanta passione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

