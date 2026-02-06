Rapinò uomo con una bottiglia rotta a Santa Maria a Monte, arrestato un 27enne

I carabinieri di Santa Maria a Monte hanno eseguito, nella mattinata del 5 febbraio, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino straniero di 27 anni, ritenuto responsabile di una rapina violenta avvenuta lo scorso settembre.

L’indagine è partita dopo l’episodio del 19 settembre 2025, quando un uomo di 56 anni fu sorpreso e minacciato con il collo di una bottiglia rotta, venendo costretto a consegnare la propria autovettura sotto la minaccia dell’arma improvvisata.

Il veicolo fu ritrovato nella stessa notte dai militari, abbandonato a seguito di un sinistro stradale, e successivamente restituito al legittimo proprietario.

Le attività investigative condotte dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico del sospettato, portando all’emissione della misura cautelare da parte dell’Autorità giudiziaria.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.