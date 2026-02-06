Referendum Giustizia, FI a Cerreto per il primo evento del Sì. Stella: "Solo Italia senza separazione carriere"

Parte questo pomeriggio a Cerreto Guidi la campagna del Sì al Referendum costituzionale sulla Giustizia di Forza Italia nell'Empolese Valdelsa. Alle 18.30, presso la sede di Forza Italia, si terrà l'evento politico a cui interverranno il segretario regionale del partito, Marco Stella, il consigliere regionale Jacopo Ferri, il responsabile del Dipartimento Giustizia, Eros Baldini, il segretario provinciale Paolo Giovannini, il segretario comunale Bruno Ciattini, i dirigenti regionali Nicola Nascosti, Simone Campinoti, Filippo Ciampolini, Samuele Spini e Sabrina Ramello, il consigliere della Città Metropolitana Gianni Vinattieri.

"Continua la nostra campagna in giro per la Toscana - ha detto Marco Stella a poche ore dall'evento - oltre 50 eventi che abbiamo messo in campo per una campagna referendaria che farà da spartiacque non tanto per noi o per il Governo, ma per il paese: l'Italia è l'unico stato europeo che non ha la separazione delle carriere, bisogna andare ben fuori i perimetri dell'Europa per trovare un paese che non ce l'ha"

Dopo l'evento, alle ore 20, l'incontro proseguirà con un momento conviviale alla Loggia dei Medici, insieme a tutti gli esponenti del Comitato per il Sì del Circondario.

"Si tratta del primo evento della campagna per il Sì - spiega Nicola Nascosti - e la particolarità è che dopo l'iniziativa nella sede di FI, avremo un evento conviviale alla Loggia dei Medici con esponenti realmente civici, non appartenenti a Forza Italia, con cui scambieremo idee per impostare una campagna elettorale più attinente possibile al quesito, e meno alle strumentalizzazioni politiche"

All'evento, fanno sapere da FI, avrebbero prenotato circa un centinaio di persone.