Riqualificazione ex aeronautica, Più Certaldo: "Le risorse saranno sufficienti?"

I civici certaldesi tengono i riflettori accesi sul cantiere per la riqualificazione della ex aereonautica e rispondono al comunicato stampa diramato dall’Ente.

"Ringraziamo l’assessore Bagni e l’Architetto Lippi per averci rassicurato sul rispetto dei tempi ed il perseguimento degli obiettivi del progetto, in occasione della Commissione Garanzia e Controllo dello scorso 5 febbraio. Tuttavia, i dati ci spingono a credere che, a causa degli imprevisti affrontati, le risorse economiche del progetto non saranno sufficienti a garantire l’esecuzione di tutte le opere. Immaginiamo quindi e questo non è un atto di sfiducia, tutt’altro, che dovremmo ricorrere ad ulteriori finanziamenti, per la completa esecuzione del progetto.

L’analisi del cronoprogramma suggerisce che l’opera differibile è proprio il muro anti sviamento richiesto da R.F.I. un’opera importante e necessaria, soprattutto alla luce della destinazione d’uso (servizi alla persona) indicata nel progetto, che necessita di standard urbanistici e di sicurezza molto elevati. Un’ipotesi questa, che metterebbe in dubbio l’effettiva utilità dei locali appena ristrutturati.

Auspichiamo di essere nel torto e che le risorse stanziate (3.823.000 euro, di cui 1.900.000 euro di contributo PNRR, 700.000 euro da un mutuo; 380.000 euro di F.O.I., 350.000 euro da avanzo di amministrazione, 300.000 da entrate correnti, tra le altre) si dimostrino sufficienti. In caso contrario, dovremmo stigmatizzare l’atteggiamento della Giunta e degli uffici che hanno negato ai Consiglieri (unici responsabili dell’indirizzo politico-amministrativo) la necessità di aumentare le somme a disposizione del progetto di riqualificazione della ex aereonautica".

Fonte: Lista Civica Più Certaldo

