Ruba al supermercato nel Pisano, arrestato 41enne

Un cittadino straniero di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pisa dopo essere stato colto in flagranza di furto aggravato all’interno di un noto supermercato della zona.

L’episodio risale al primo pomeriggio del 4 febbraio, quando l’uomo, dopo essersi aggirato tra le corsie con atteggiamento sospetto, avrebbe selezionato e nascosto sotto gli abiti diversi prodotti nel tentativo di oltrepassare le casse senza pagare.

Il comportamento non è però sfuggito al personale di vigilanza, che ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112. I militari sono intervenuti in tempi rapidi, riuscendo a intercettare e bloccare il sospettato prima che potesse allontanarsi.

La refurtiva, del valore commerciale di circa 400 euro, è stata recuperata integralmente e restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, durante il quale sono stati convalidati l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria due volte a settimana.