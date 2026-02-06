Scontri di Torino, consiglieri regionali FdI dal Questore: "Solidarietà e gratitudine"

“Dopo i vergognosi scontri del 31 gennaio scorso a Torino, che hanno causato il ferimento di una ventina di agenti del Reparto Mobile di Firenze, era doveroso manifestare solidarietà e vicinanza alla Polizia, ringraziandola per il meritorio lavoro che svolgono ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra chi gioca alla rivoluzione devastando le città e chi ha scelto di difendere la comunità noi non abbiamo dubbi: stiamo dalla parte delle donne e gli uomini in divisa. E spiace che qualcuno, anche nelle istituzioni, si lasci andare ad assurdi distinguo su fatti che sono davanti agli occhi di tutti”.

Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai, Claudio Gemelli e Matteo Zoppini, che stamani hanno incontrato il Questore di Firenze Fausto Lamparelli per portare solidarietà agli agenti feriti negli scontri di Torino.

“Oltre alla vicinanza per quanto subito dai criminali dei centri sociali abbiamo ritenuto doveroso anche ringraziare il Questore, in rappresentanza di tutti gli agenti, per il grande lavoro che svolgono sul territorio. Un lavoro che nel solo 2025 ha registrato 1968 servizi di ordine pubblico gestiti dalla Questura in tutta la provincia: una media di oltre cinque ogni giorno. A ciascuno di loro va la nostra gratitudine”, concludono Cellai, Gemelli e Zoppini.

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana

