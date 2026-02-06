Serena De Luca nuova segretaria generale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino

Si chiama Serena De Luca ed è il nuovo segretario generale di Barberino Tavarnelle e dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. Di origine pugliese, ha scelto di risiedere in Toscana da pochi mesi, dopo aver svolto ruoli di rilievo nella sua regione per il Ministero della Difesa e aver lavorato come segretario comunale in altri enti locali e amministrazioni comunali. Ragioni familiari l’hanno condotta in Toscana, a San Miniato, dove risiede con il compagno e il figlio di due anni.

“Sono felice di essermi stabilita in questa terra che ritengo una delle più belle e vivibili d’Italia – ha dichiarato Serena De Luca – desidero crescere mio figlio tra le colline e i borghi storici della Toscana, si respira senso di comunità ovunque soprattutto nei piccoli centri, la qualità della vita è alta, le relazioni umane, coltivate quotidianamente e ad ogni età, sono un valore aggiunto, così come il ricco tessuto associativo e la cultura del volontariato, diffusa e condivisa”. Serena De Luca svolge il lavoro di segretario comunale dal 2013.

“Dopo tre anni al Ministero della Difesa – ho scelto di ricominciare questo percorso come segretario che amo perché lo sento particolarmente affine alle mie vocazioni, esperienze, competenze e per l’immediato rapporto che questo lavoro comporta con la comunità”. Le congratulazioni per il nuovo incarico giungono dal sindaco David Baroncelli e dai sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Roberto Ciappi e Paolo Sottani.

Fonte: Ufficio stampa

