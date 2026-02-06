Spaccia dall'auto con la figlioletta sul sedile posteriore

Dalla sua auto, spacciava alla clientela. Nel sedile di dietro era seduta una bambina di quattro anni, sua figlia. Un 40enne di origini albanesi è stato arrestato a Arezzo.

L'uomo è stato notato giovedì 5 febbraio di pomeriggio mentre, a bordo della sua vettura, stava cedendo tre bustine ad un acquirente di 50 anni. I militari hanno subito proceduto al controllo procedendo a perquisire l'autovettura.

Nell'auto hanno trovato la piccola, seduta su un seggiolino sul sedile posteriore. Perquisendo l'abitazione dell'uomo, nonché il garage, i carabinieri hanno rinvenuto quasi un chilo e mezzo di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un libro mastro e oltre 1200 euro in contanti. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Arezzo.