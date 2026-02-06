Speciale Carnevale e 'Civico 0': tanti gli appuntamenti a Palazzo Leggenda e in biblioteca

Scorre veloce il programma delle attività nelle biblioteche empolesi: a Palazzo Leggenda (via Paladini) e nella biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36). Una nuova settimana è alle porte. Si comincia con ‘Una torre di storie’ (mercoledì 11 febbraio), alle 17, questa volta ‘amorose’. Saranno letture animate tra cuori, abbracci e belle emozioni. (attività da 3 a 7 anni)

Si prosegue il giovedì (12 febbraio), alle 17, con “Civico 0” che porterà i partecipanti in un ‘Viaggio nel mondo delle emozioni’: attraverso la magia dei racconti impareremo che ogni emozione è un superpotere che ci rende unici. Impareremo a riconoscere i segnali che il corpo invia, a esprimere i sentimenti e a sviluppare la grande capacità dell’empatia. Un viaggio a tappe per diventare i veri, coraggiosi e consapevoli capitani delle proprie emozioni. (attività da 6 a 12 anni). Prenotazione consigliata . L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Cora Impresa Sociale Società Cooperativa.

Venerdì 13 febbraio, alle 17, l’anteprima di un San Valentino edition con ‘Giocare con l’arte’. Utilizzando carta colorata, cartoncini, forbici, colla e tanti materiali divertenti, i piccoli artisti potranno creare biglietti, cuori, fiori e dolci messaggi da regalare alle persone a cui vogliono bene.

L’invito è rivolto alle bambine e ai bambini a partecipare a un dolce laboratorio creativo pensato per celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature. E sabato 14 febbraio la biblioteca si riempirà di colori, sorrisi e tanto amore. (da 4 a 8 anni). Prenotazione consigliata

FOCUS - Sabato 14 febbraio, “Speciale Carnevale” con Cuori in maschera a Palazzo Leggenda: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, laboratorio no stop ‘Inventa la tua maschera di Carnevale!’, per tutte le età.

Alle 10.30 ci saranno i Baby M-assaggi in maschera! Nati per Leggere a Palazzo Leggenda: dolci storie di abbracci prendono vita tra suoni delicati di tamburi, xilofoni e maracas. Un abbraccio di musica e parole pensato per i piccolini di Palazzo Leggenda. (Da 6 a 18 mesi). Prenotazione consigliata

La giornata prosegue alle 16.30 con ‘Una caccia al tesoro Carnevalesca’: su e giù per Palazzo Leggenda a cercare il misterioso tesoro lasciato dal fantomatico Pirata Lettore! A partire da 8 anni. l’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

I dettagli al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/carnevale-a-palazzo-leggenda/

“CIVICO 0“ ALLA FUCINI - Sabato 14 febbraio, alle 10, ‘Asteroidi e Comete: quando il pericolo arriva dallo spazio’: incontro dedicato all’astronomia a cura di Alex Mazzanti, presidente del Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino. Iniziativa realizzata in collaborazione con associazione Culturale Il Ponte. L’ingresso è libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa