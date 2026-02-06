Strade di volontà a Fucecchio, premiati i ragazzi coinvolti

Si è svolta giovedì 5 febbraio nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, la cerimonia di consegna degli attestati ai circa 80 ragazze e ragazzi che hanno partecipato a “Strade di volontà”, il progetto di continuità educativa extra-scolastica promosso dal Comune di Fucecchio e rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

L’iniziativa, che si sviluppa principalmente durante il periodo estivo, ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e di avvicinamento al mondo del volontariato, favorendo allo stesso tempo la crescita personale, il senso di responsabilità e la conoscenza del territorio.

A fare gli onori di casa la sindaca che ha accolto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti, che ha sostenuto economicamente il progetto; presenti anche i rappresentanti delle associazioni locali che durante l’estate hanno accolto i giovani, coinvolgendoli nelle proprie attività sociali, culturali e di supporto alla comunità.

Nel corso dell’incontro sono stati ripercorsi i principali momenti dell’esperienza svolta dai ragazzi, che hanno avuto modo di sperimentare in prima persona il valore dell’impegno civico e della collaborazione, entrando in contatto con realtà associative operanti in diversi ambiti, dal sociale alla tutela dell’ambiente, fino al sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

“Strade di volontà” si conferma così un progetto capace di creare un ponte tra scuola, territorio e mondo dell’associazionismo, offrendo ai giovani un’occasione concreta per mettersi in gioco e sviluppare competenze utili anche per il loro futuro personale e professionale.

La consegna degli attestati ha rappresentato un momento simbolico di riconoscimento dell’impegno profuso dai partecipanti e un’opportunità per ringraziare le associazioni che, con la loro disponibilità, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. L’amministrazione comunale ringrazia il presidente Urti e Fondazione CRSM per il sostegno fattivo e indispensabile ed esprime soddisfazione per l’ampia adesione registrata anche in questa edizione, sottolineando l’importanza di continuare a investire in progetti educativi che promuovano la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate