In tre tentano furto in un condominio a Firenze, arrestati

Tentato furto in abitazione nel quartiere di viale Corsica, dove la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato tre cittadini di origine straniera di 26, 27 e 20 anni con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Il 26enne è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio risale alla mattinata di mercoledì 4 febbraio, quando le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione di tre persone sospette viste entrare in un condominio. A dare l’allarme è stato un residente che, insospettito da alcuni rumori provenienti dal piano inferiore – riconducibili alla rottura di legno – ha notato la presenza di soggetti sconosciuti sul pianerottolo.

Le Volanti di via Zara, giunte rapidamente sul posto, hanno fatto accesso allo stabile sorprendendo i tre giovani in flagranza di reato, mentre tentavano di forzare la porta d’ingresso di un appartamento. Alla vista degli agenti avrebbero cercato di occultare un utensile, poi risultato essere un cacciavite, rinvenuto durante i controlli immediatamente successivi al fermo.

Due dei tre arrestati risultano già noti alle forze di polizia. Dopo le procedure di rito, sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono comparsi per il rito direttissimo.

