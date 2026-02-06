A partire da lunedì 9 febbraio prenderà avvio il trasferimento graduale della Riabilitazione funzionale per l’infanzia e l’adolescenza, gestito dalla Dott.ssa Monica Dainelli Responsabile della gestione dei processi ambulatoriali della Zona Firenze Centro, dai locali del Presidio "Gabriele D’Annunzio" alla Palazzina 11 “Civette” del complesso di San Salvi. Lo spostamento si rende necessario per consentire l’avvio della seconda fase dei lavori del cantiere PNRR- Missione 6 Salute, iniziati a gennaio 2025 e articolati per fasi in modo da non interrompere i servizi attualmente erogati all’interno del Presidio.

Le prime operazioni prenderanno il via lunedì 9 e martedì 10 febbraio: in queste due giornate il trasloco inizierà, ma tutte le attività sanitarie continueranno a svolgersi regolarmente.

Una seconda fase è prevista da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio, quando avverrà lo spostamento della mobilia e l’allestimento dei nuovi spazi. Per consentire lo svolgimento ordinato di queste operazioni saranno temporaneamente sospese tutte le attività di riabilitazione funzionale.

Le prestazioni sanitarie riprenderanno poi normalmente da lunedì 16 febbraio, direttamente nella nuova sede di San Salvi. Sono in corso le comunicazioni ai diretti interessati da parte del personale sanitario.

Il processo di riorganizzazione coinvolge anche l’attività di Neuropsichiatria Infantile SMIA (Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) diretta dal dottor Mario Landi. Pur rimanendo la sede di riferimento presso il Distretto "Gabriele D’Annunzio", alcuni operatori del percorso dei disturbi neuromotori e del neuro sviluppo, opereranno secondo una prassi consolidata di integrazione e sinergia, anche presso la nuova sede di San Salvi.

Resta invariata la collocazione del punto prelievi della Casa della Comunità D’Annunzio, che continuerà a essere operativo nella parte posteriore dell’edificio, con ingresso da via Gabriele D’Annunzio 29.

Per quanto riguarda i lavori PNRR, nel presidio D’Annunzio sono in corso opere di adeguamento al DM 77/22 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e miglioramento della sicurezza, connesse a rendere più adeguati i percorsi di distribuzione ai vari servizi, per un importo complessivo di € 1.242.088. Sono previsti nuovi ambulatori della Medicina generale, nuovi spogliatoi per il personale e ambulatori della continuità assistenziale con accesso da via dell’Arcolaio. Al termine dei lavori, ai cittadini saranno restituiti locali più nuovi e confortevoli, anche migliorati dal punto di vista dell’accessibilità.

