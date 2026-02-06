Tre ragazze, un pianoforte e Liszt: Castelfiorentino partecipa al Concorso Online

Non capita tutti i giorni che tre giovani pianiste di Castelfiorentino decidano di scuotere l’universo dei tasti bianchi e neri. Eppure Irina De Carlo, Aurora Ferrini e Giulia Maglione, allieve della Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino, hanno fatto proprio questo, lanciandosi nel prestigioso Concorso Pianistico Online Franz Liszt 2026.

Non si tratta di un semplice Concorso: è una capacità di trasformare ogni nota in un piccolo terremoto emotivo. Irina, Aurora e Giulia affronteranno le registrazioni da inviare con la determinazione di chi sa che il mondo ascolta, anche se a volte sembra distratto.

Il Concorso online Franz Liszt, noto per il rigore tecnico e la qualità artistica dei partecipanti, si apre ora alla prova delle nostre tre ambasciatrici di Castelfiorentino. Con grazia, precisione e un pizzico di quella temerarietà che distingue i veri musicisti, Irina, Aurora e Giulia sono pronte a far parlare le loro mani e, più ancora, i loro cuori.