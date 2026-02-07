Arrestato 35enne trovato con hashish in centro a Firenze

Il 5 febbraio in serata a Firenze un uomo è stato arrestato in via de' Benci. Fermato dai carabinieri, un 35enne di origini tunisine è fin da subito parso poco collaborativo. Perquisito, è stato trovato con 40 grammi di hashish e denaro in contanti ritenuto provento di spaccio.

Il materiale è stato tutto sequestrato e l'uomo, con precedenti, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo celebrato questa mattina, a seguito del quale l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Firenze.

