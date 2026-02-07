Travolte da un’auto a Lucca, una donna muore e un’altra è grave

Dramma nella prima serata a Lucca, dove un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19.30 lungo via Romana. Due donne sono state investite da un’auto condotta da un uomo di mezza età. Per una di loro non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle ferite riportate.

La vittima, secondo le prime informazioni, aveva circa settant’anni. L’altra donna, 66 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in condizioni critiche. Considerata la dinamica dell’investimento, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca, accompagnata dal medico dell’automedica intervenuta sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le ambulanze della Croce Verde di Lucca e della Croce Rossa di Lucca. L’infermiera dell’automedica è rimasta sul posto per assistere il conducente dell’auto, apparso in evidente stato di choc dopo l’accaduto.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

