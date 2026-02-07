Travolte da un’auto a Lucca, una donna muore e un’altra è grave

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Tragedia in via Romana, a perdere la vita è stata una 70enne

Dramma nella prima serata a Lucca, dove un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19.30 lungo via Romana. Due donne sono state investite da un’auto condotta da un uomo di mezza età. Per una di loro non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle ferite riportate.

La vittima, secondo le prime informazioni, aveva circa settant’anni. L’altra donna, 66 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in condizioni critiche. Considerata la dinamica dell’investimento, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca, accompagnata dal medico dell’automedica intervenuta sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le ambulanze della Croce Verde di Lucca e della Croce Rossa di Lucca. L’infermiera dell’automedica è rimasta sul posto per assistere il conducente dell’auto, apparso in evidente stato di choc dopo l’accaduto.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
3 Febbraio 2026

Spacciavano in casa cocaina e hashish, in manette due giovani

Un 24enne di origini tunisine è stato arrestato a Lucca assieme a un 31enne di origini algerine. Entrambi sono finiti in manette per i reati di spaccio e detenzione ai [...]

Lucca
Cronaca
2 Febbraio 2026

Per la seconda volta senza patente, rischia fino a 30mila euro di multa

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un provvedimento pesantissimo per un uomo di 31 anni di origine peruviana, fermato dagli agenti della Polizia Locale di Lucca sabato [...]

Lucca
Cronaca
1 Febbraio 2026

Incidente in galleria sulla SS12 Variante di Ponte a Moriano a Lucca

Un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli all’interno di una galleria sulla SS12 VAR/B Variante di Ponte a Moriano, nel territorio comunale di Lucca, tra il km 0 e il [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina