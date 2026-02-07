Cadavere di una donna rinvenuto in un ruscello a Capannori

Cronaca Capannori
Condividi su:
Leggi su mobile

Non distante dall’osservatorio astronomico di Vorno

Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi in un ruscello che scorre in una zona particolarmente impervia nei pressi dell’osservatorio astronomico di Vorno, nel territorio comunale di Capannori. La segnalazione è partita da due escursionisti che stavano camminando su un sentiero sovrastante e che, notato il corpo più in basso, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La vittima è stata identificata come una donna di circa cinquant’anni, residente in provincia di Lucca. Al momento non sono emersi elementi certi sulle cause della morte e, secondo quanto trapela, tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un incidente.

Considerata la difficoltà di accesso al punto del ritrovamento, sul posto è stata inviata un’automedica da Lucca, ma a raggiungere materialmente l’area è stato un infermiere che operava insieme al Soccorso alpino. È stato lui a constatare il decesso. Nell’area sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale, che dovrà fornire ulteriori indicazioni utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Notizie correlate

Capannori
Cronaca
17 Gennaio 2026

Marlia: camion perde massi, consigliere si improvvisa vigile urbano

Solo la prontezza e il senso civico del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, il consigliere di Fratelli d’Italia Lido Moschini hanno evitato che la perdita di un grosso carico [...]

Lucca
Cronaca
24 Novembre 2025

Incendi in due abitazioni a Lucca e Capannori, due donne soccorse

Due incendi si sono verificati questo pomeriggio in due abitazioni in provincia di Lucca. Poco dopo le 15 i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti in una casa del [...]

Capannori
Cronaca
18 Novembre 2025

Investito da un'auto a Capannori, muore un uomo di 50 anni

Incidente mortale questa sera a Capannori, in provincia di Lucca, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. È successo poco prima delle 21 in [...]



Tutte le notizie di Capannori

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina