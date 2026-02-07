Cadavere di una donna rinvenuto in un ruscello a Capannori

Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi in un ruscello che scorre in una zona particolarmente impervia nei pressi dell’osservatorio astronomico di Vorno, nel territorio comunale di Capannori. La segnalazione è partita da due escursionisti che stavano camminando su un sentiero sovrastante e che, notato il corpo più in basso, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La vittima è stata identificata come una donna di circa cinquant’anni, residente in provincia di Lucca. Al momento non sono emersi elementi certi sulle cause della morte e, secondo quanto trapela, tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un incidente.

Considerata la difficoltà di accesso al punto del ritrovamento, sul posto è stata inviata un’automedica da Lucca, ma a raggiungere materialmente l’area è stato un infermiere che operava insieme al Soccorso alpino. È stato lui a constatare il decesso. Nell’area sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale, che dovrà fornire ulteriori indicazioni utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

