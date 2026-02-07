Case popolari, riparte il bando a Santa Croce

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno, per voce del Vice Sindaco Boldrini e Assessore alle Politiche Abitative, informa che dal 18 febbraio 2026 sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Il Vice Sindaco Sonia Boldrini invita tutti i cittadini a verificare attentamente il possesso dei requisiti necessari, di cui si richiamano i principali come da bando.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

* a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; cittadini stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 38 L. 40/1998;

* b) Residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile nel Comune di Santa Croce sull'Arno;

* Donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Santa Croce sull'Arno;

* c) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della pena;

* d) Possesso di attestazione ISEE 2026 con valore ISEE fino a 16.500,00 euro;

* e) Assenza di diritti di proprietà o uso su alloggio adeguato sito a una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Santa Croce sull'Arno, fatte salve le eccezioni descritte nell'allegato A della L.R. 2/2019;

* f) Assenza di diritti di proprietà o uso su immobili ubicati su tutto il territorio nazionale o estero il cui valore sia superiore a 25.000,00 euro, fatte salve le eccezioni descritte nell'allegato A della L.R. 2/2019;

* g) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro;

* h) Valore del patrimonio complessivo non superiore a 40.000,00 euro;

* i) Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 8.01.2026 dichiara l'illegittimità del punteggio per anzianità di residenza/attività lavorativa. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Questa Amministrazione è consapevole di quanto il diritto alla casa sia fondamentale per la serenità di ogni famiglia. Il nostro obiettivo è garantire che nessuno resti indietro e che la procedura sia più chiara e accessibile possibile.

Auguriamo a tutti i cittadini interessati di poter usufruire di questa opportunità con fiducia. Se siete in difficoltà e volete spiegazioni e aiuto per come fare, venite in Comune presso l'Ufficio Casa chiamando in anticipo o inviando una e-mail:

📞 Telefono Ufficio Casa: 0571 389981

📧 E-mail Ufficio Politiche Abitative: politiche.abitative@comune.santacroce.pi.it

📧 E-mail di riferimento (A. Petri): a.petri@comune.santacroce.pi.it

Il Comune è al vostro fianco per ascoltarvi, supportarvi e accompagnarvi in questo percorso.



