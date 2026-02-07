Cultura, presentato il libro 'Alla scoperta di Terricciola'

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio il Teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha ospitato la presentazione ufficiale del libro “Alla scoperta di Terricciola”, alla presenza del sindaco Matteo Arcenni, dell’editore Patrizia Pacini, dell’autrice Chiara Cini, dell’illustratore Massimo Bernacchi e di Paola Angiolini, responsabile marketing e prodotti bancari della Cassa di Risparmio di Volterra. Il volume è uno strumento educativo e culturale pensato per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la comunità.

A dicembre, in occasione del Natale, i bambini delle scuole elementari e medie del territorio avevano ricevuto il libro come dono dall’amministrazione comunale. Ieri mattina il volume - che racconta Terricciola e i suoi paesi come luoghi di storia, tradizioni e memoria collettiva - è stato presentato alla comunità.

Il libro - edito da Pacini editore e promosso dal Comune di Terricciola in collaborazione con l’associazione culturale Grappolo d’Oro e Terricciola Wine, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - è scritto dalla giornalista Chiara Cini e illustrato dal pittore e fumettista, Massimo Bernacchi.

Alla presentazione hanno partecipato anche le classi quarte e quinte della scuola primaria di Selvatelle e la classe quarta della primaria di Terricciola. «Questo libro nasce per accompagnare i nostri bambini alla scoperta della storia, della cultura e dei valori della comunità in cui vivono - spiega il sindaco Arcenni -. Ringrazio Pacini editore, Chiara Cini, Massimo Bernacchi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la Cassa di Risparmio di Volterra e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. È una storia che parla di radici, di identità e di futuro, che oggi affidiamo ai più giovani».

Accanto all’edizione completa è stata realizzata una versione in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), secondo il modello inbook. «Un libro non è mai il lavoro di una sola persona - sottolinea Pacini - ma il risultato di una squadra. Abbiamo scelto, insieme al Comune, di realizzarlo in doppia versione per permettere a tutti di leggere e comprendere meglio, anche a chi incontra difficoltà o arriva da altri Paesi. È un progetto attento alle persone e all’ambiente, dalla carta proveniente da coltivazioni controllate fino al ciclo produttivo sostenibile».

«Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto - dichiara Angiolini - perché crediamo profondamente nel territorio e nei suoi valori. La banca è fatta di persone e per le persone, ed è presente nei luoghi, nelle comunità, nelle iniziative che guardano alle nuove generazioni che rappresentano il futuro».

Chiara Cini racconta: «Ho attraversato Terricciola e i suoi paesi, incontrando persone e raccogliendo storie che oggi vivono dentro questo libro. Ogni racconto serve a guardare la comunità con occhi nuovi: non solo per conoscere, ma per trasmettere memoria, valori e identità alle nuove generazioni. Spero che chi lo sfoglia possa riscoprire la bellezza quotidiana del territorio e sentire il legame profondo tra la comunità e la propria storia».

«Questo libro non è una guida turistica - aggiunge Bernacchi - ma una finestra aperta su Terricciola. Un invito a osservare con più attenzione ciò che vediamo ogni giorno. Sono venuto di persona nei luoghi, ho guardato, ho cercato di capire cosa raccontare e come farlo. Il mio lavoro parte sempre dalla matita e poi arriva al colore, per restituire l’atmosfera e l’anima dei posti».

