Due auto si scontrano sulla Limitese. Tre feriti, due in codice rosso

Grave incedente, verso le 15.30, a Capraia e Limite.

Sulla via Limitese, due auto si sono scontrate frontalmente. È stato necessario un lungo e complesso intervento dei vigili del fuoco per soccorrere tre persone rimaste gravemente ferite in un incidente stradale. La situazione più critica ha riguardato un uomo di 55 anni, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo sul sedile anteriore, accanto al conducente. I soccorritori hanno lavorato a lungo utilizzando divaricatore e cesoie per liberarlo dalle lamiere deformate dell’auto.

Una volta estratto, il ferito è stato affidato ai sanitari e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, secondo quanto appreso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Gli altri due feriti, anch’essi in condizioni serie, sono stati invece trasportati in codice rosso all’ospedale di Empoli per le cure necessarie. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso sanitario, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di soccorso.