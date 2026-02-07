Ecofor Fiabe 2026, gli ultimi appuntamenti a Pontedera

E’ arrivato alle battute finali Ecofor Fiabe 2026, il festival che, intrecciando ambiente, letteratura, scienza e arte, dal 28 Gennaio scorso sta portando nei teatri di dieci Comuni della provincia di Pisa migliaia di persone, fra cui 2.500 alunni e 220 insegnanti di 36 istituti scolastici, dalle materne alle superiori.

Questa seconda edizione, messa a punto dal direttore artistico Francesco Niccolini, comprende quasi 50 eventi gratuiti organizzati da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che pone al centro della sua missione l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità ambientale e sociale.

Quest’anno Ecofor Fiabe ha il patrocinio di dieci amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione anche i teatri e gli altri spazi in cui si svolgono le iniziative: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Ponsacco e Pontedera. Moltissimi anche gli autori, scrittori, scienziati e artisti che hanno portato il loro contributo sui palcoscenici del festival, sviluppando narrazioni e approfondimenti lungo due fili conduttori: le nuvole, portatrici sia di piogge rigeneranti che di terribili nubifragi, e la natura selvaggia, sorgente di forza e di speranza.

“Registriamo con soddisfazione una crescente attenzione e partecipazione delle famiglie, dei ragazzi, degli insegnanti, delle istituzioni del territorio – dichiara l’amministratore delegato di Ecofor Service spa, Antonio Pasquinucci – Il nostro obiettivo è quello di offrire un luogo di incontro, di confronto e di condivisione sulla sostenibilità, intesa non solo come strumento operativo ma anche come capacità di prendersi cura delle relazioni all’interno delle comunità dove operiamo tutti i giorni”.

Nella giornata di oggi, penultimo giorno del festival, è stato molto applaudito lo spettacolo andato in scena al Teatro Era di Pontedera, “Goccia dopo Goccia” di Francesco Niccolini, con Sandro Fabiani, riservato agli studenti delle scuole superiori: un racconto stupefacente sugli esseri viventi che popolano il nostro pianeta, dai virus all’uomo, l’animale più invasivo e distruttivo, fino ad arrivare a Carlo Urbani, il medico dei poveri e degli ultimi, dei dimenticati dalle multinazionali farmaceutiche e dal ricco Occidente. Il medico che, nel 2003, sacrificò la sua vita per scongiurare il pericolo che un’epidemia di Sars, il ceppo virale Covid 1, devastasse l’intero pianeta come poi è avvenuto nel 2020 con la pandemia di Covid 19.

Ecofor Fiabe 2026 si concluderà domani, domenica 8 Febbraio. In questa occasione, l’installazione interattiva La Nuvola/The Thundercloud, di Momom – Claudio Milani, sarà aperta al pubblico a Pontedera, nello Spazio civico 35, con orario ampliato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. La Nuvola è un’esperienza da non perdere: la scultura è sospesa nel vuoto e si anima quando le persone presenti restano immobili per almeno 10 secondi a contemplarla. A quel punto le luci si abbassano fino a fare buio e inizia un temporale, fulmini e tuoni incutono cupezza e paura dell’ignoto; poi i lampi di attenuano, colori brillanti avvolgono la nuvola che, alla fine, ‘fiorisce’, come l’animo delle persone dopo una tempesta.

L’evento finale di Ecofor Fiabe è uno speciale Ecoincontro che inizierà alle 17 al Teatro Era di Pontedera con lo spettacolo “In mezzo a un milione di rane e di farfalle”, tratto dall’omonimo libro della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e da lei interpretato insieme alla cantautrice Erica Mou. Il pubblico sarà coinvolto in un racconto poetico e potente su tutto ciò che abbiamo perduto o dimenticato, un ‘quaderno’ degli oggetti smarriti. Sono tante le persone e le cose che ci mancano e che non torneranno ma possiamo evocarle e renderle presenti attraverso la narrazione e la musica. Erica Mou, con la voce e la chitarra, intreccerà note e parole per accompagnare il pubblico in un viaggio intimo e universale. Al termine dello spettacolo, Concita De Gregorio sarà in dialogo con Francesco Niccolini e la giornalista Laura Montanari. L’Ecoincontro finale di Ecofor Fiabe ha registrato il tutto esaurito poche ore dopo l’apertura delle prenotazioni ma è comunque possibile recarsi al Teatro Era mezz’ora prima dell’inizio, iscriversi nella lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta.

Ed ecco l’elenco degli istituti scolastici che hanno reso possibile la partecipazione di alcune delle loro classi a Ecofor Fiabe 2026:

PONTEDERA - Scuola dell’Infanzia Nelson Mandela, Scuola dell’Infanzia Indipendenza, Scuola dell’Infanzia in Santa Lucia Pontedera, Scuole dell’ Infanzia A.Pacinotti Pontedera Villaggio Piaggio, Scuola dell’Infanzia Idana Pescioli, Scuola Primaria Oltrera, Scuola Primaria Margherita Hack, Scuola Primaria Dante Alighieri, Scuola Primaria Giovanni Pascoli, Scuola Primaria A. Saffi, Scuola Arcobaleno della pace La Rotta, Scuola Primaria Madonna dei Braccini, Istituto superiore ITI G.Marconi, Istituto superiore ITC E. Fermi, Istituto superiore IPSIA A. Pacinotti;

CHIANNI - Scuola Primaria Chianni;

CASCINA - Scuola nfanzia Il Germoglio, Scuola Infanzia Gianburrasca, Scuola Primaria Giovanni XXIII Zambra, Scuola Primaria Alighieri San Frediano, Scuola Media Duca d’Aosta, Liceo artistico Russoli;

CALCINAIA - Scuola Infanzia Isola dei Colori Fornacette, Scuola Primaria S. Pertini Fornacette

Scuola Primaria V.Corsi Calcinaia;

PONSACCO - Scuola Primaria Giusti, Scuola Primaria Fucini, Scuola Primaria Le Melorie;

CASTELFRANCO DI SOTTO - Scuola Primaria Pascoli Orentano, Scuola Primaria Guerrazzi;

FAUGLIA - Scuola Infanzia Pimpinella, Asilo Informale Manamandi, Scuola Infanzia Fairman;

CASCIANA TERME LARI - Scuola Primaria Santa Lucia Perignano, Scuola Media Pirandello, Scuola Media Cardelli

