Entra di notte in un ristorante: fermato e arrestato

Cronaca Firenze
(Foto di Stefan da Pixabay)

Domenica 1 febbraio di notte a Firenze un 28enne di origini egiziane è stato sorpreso dopo essersi introdotto in un ristorante. A dare l'allarme è stato il titolare dell'attività che, monitorando in tempo reale le telecamere di sorveglianza, avrebbe notato la presenza dell'intruso.

Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri in un'auto parcheggiata nell'area recintata del locale, aveva con sé forbici e un paio di guanti già restituito al proprietario.

Nonostante il tentativo di resistenza verso i militari, il ventottenne è stato bloccato e arrestato per l’ipotesi di reato di danneggiamento della porta d'ingresso e furto. Dopo la convalida dell'arresto, per lui è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

