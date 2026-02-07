Si spacciava per medico e prescriveva flaconi con thc, denunciato

Un 71enne è stato denunciato perché praticava la professione di medico in modo abusivo. L'operazione dei carabinieri Nas di Pisa è avvenuta nelle ore scorse, dopo aver monitorato i profili social riconducibili all'indagato. Sono state decisive anche molte testimonianze.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo operava all'interno di una struttura medica, pur essendo totalmente privo dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni necessarie per legge. Dalle investigazioni è emerso che il sedicente medico riceveva pazienti proponendo cure per diverse patologie.

In un caso documentato, una donna di 76 anni si era rivolta alla struttura per risolvere alcuni problemi, ricevendo – dietro il pagamento di 210 euro – due flaconi contenenti una sostanza liquida ignota. "Le analisi di laboratorio, effettuate presso il Laboratorio di Tossicologia Clinica e Antidoping dell’Azienda USL Toscana Centro di Firenze, hanno rivelato che uno dei flaconi conteneva tracce di Delta-9-THC, il principio attivo della cannabis sativa" scrivono i carabinieri in una nota.