FiPiLi, due incidenti nel pomeriggio: feriti in codice rosso

Pomeriggio difficile sulla zona empolese della FiPiLi, a causa di due incidenti avvenuti a poche ore di distanza. Nel primo, avvenuto poco dopo le 14, un’auto con a bordo tre persone si è cappottata all’altezza di Montelupo Fiorentino. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli, una di queste – un ventenne – in codice rosso per trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Verso le 15.30, nell’area di Capraia e Limite, due auto si sono scontrate. Nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. Due di queste sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale empolese. Una terza, nel momento in cui si scrive, è ancora bloccata in auto, ma cosciente. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.

