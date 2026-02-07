Auto ribaltata in FiPiLi, in codice rosso un 20enne

Pomeriggio difficile sulla zona empolese della FiPiLi, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 14, in direzione Livorno. Un’auto con a bordo tre persone si è cappottata all’altezza di Montelupo Fiorentino. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli, una di queste – un ventenne – in codice rosso per trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa dell'incidente, si sono formate code e rallentamenti tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo.

