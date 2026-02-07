'Firenze in Arte', mostra-mercato che unisce cultura e collezionismo

Dal 12 febbraio al 5 marzo 2026, le storiche sale di Palazzo Pegaso, nel cuore di Firenze, ospiteranno "FIRENZE IN ARTE", un’esclusiva mostra-mercato d’arte contemporanea organizzata dall’Associazione CaleidosArte di Paola Galeotti e Claudio Giannini.

L’evento si distingue nel panorama espositivo fiorentino per il suo approccio pragmatico e dinamico: non una semplice rassegna collettiva, ma un vero e proprio ponte tra la creatività degli artisti e il mondo del collezionismo.

"Firenze in Arte" nasce con l’obiettivo di restituire all’opera d’arte la sua funzione di scambio e dialogo sociale. La selezione vanta un parterre d’eccellenza composto da circa 40 maestri, liberi di esprimersi attraverso temi e tecniche eterogenee, ma accomunati da un altissimo standard qualitativo.

L’innovazione del format risiede nel coinvolgimento attivo dei curatori, che accompagneranno personalmente collezionisti selezionati in visite guidate mirate, facilitando l'incontro tra la domanda del mercato e l’offerta culturale degli artisti in mostra.

L’esposizione sarà documentata da un prestigioso catalogo in quadricromia (formato 22x22 cm, circa 120 pagine), che raccoglierà le fotografie delle opere esposte e i profili biografici degli autori, restando come testimonianza tangibile della qualità raggiunta in questa edizione.

"Questa mostra è un invito all’arte che incontra il pubblico e il mercato," spiegano gli organizzatori di CaleidosArte. "Osa aprire una combinazione strategica tra collezionismo e professionalità in una forma accessibile, celebrando il connubio indissolubile tra commercio e cultura in uno spazio d'eccellenza che da sempre ospita eventi di rilievo nazionale."

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate