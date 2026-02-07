Foibe. Cellai (FdI): "Censura di Bocchino, sinistra nemica della propria storia"

"La censura sulle Foibe colpisce ancora: questa volta è toccato a Italo Bocchino, invitato per la seduta solenne in Consiglio Regionale per il Giorno del Ricordo".

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai.

Ancora una volta la sinistra si dimostra per ciò che è davvero: nemica della propria storia. Una pagina che vogliono silenziare, un insulto per tutti quegli italiani infoibati ed esuli, che sono scappati da quella dittatura. Noi ricordiamo. Non ci facciamo intimorire dalle censure e dalla propaganda. Il ricordo è più vivo che mai".

Fonte: Toscana