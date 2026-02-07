Inaugurata la nuova area attrezzata multisport a Bientina

Attualità Bientina
Condividi su:
Leggi su mobile
Photo credits: Associazione Fotografica La Torre Bientina

C’è un nuovo spazio a Bientina pensato per promuovere il benessere fisico, la socialità e uno stile di vita attivo, all’aria aperta.
È stata inaugurata la nuova area attrezzata multisport in Via Don Falaschi. Un luogo aperto a tutte le età, dove il movimento, il gioco e la possibilità di stare insieme diventano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e vivere il tempo libero in modo positivo.
L’area, realizzata interamente dal Comune di Bientina, è composta da numerosi spazi polivalenti che favoriscono l’attività motoria e il divertimento in sicurezza: campo da basket, tavolo da ping pong, area per il teqball e una mini palestra con strutture per l’arrampicata.

A completare lo spazio, panchine e spazi di sosta pensate per favorire l’incontro, il relax e la permanenza, rendendo l’area fruibile anche per famiglie e persone di tutte le età.
Il progetto nasce dalla convinzione che il gioco, il movimento e la vita all’aria aperta siano elementi essenziali per la salute psicofisica e per la crescita individuale e collettiva e si inserisce in un progetto più ampio portato avanti negli ultimi anni dal Comune di Bientina.
Come Amministrazione crediamo che lo sport e le attività all’aperto siano fondamentali per il benessere fisico e per la socialità – dichiara il Sindaco Dario Carmassi - Questo progetto nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi uno spazio sicuro e dedicato dove potersi incontrare e giocare, favorendo al tempo stesso una convivenza più pacifica e armoniosa con i residenti. Dare luoghi adeguati significa infatti promuovere un uso positivo e ordinato degli spazi urbani, riducendo le criticità e migliorando la qualità della vita per tutta la comunità. Un intervento che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del territorio, che ha già visto lo scorso dicembre l’inaugurazione della nuova area fitness lungo la pista ciclabile di via Del Monte.»
«Crediamo fortemente nel valore dello sport e del gioco all’aperto come strumenti di benessere e socialità - aggiunge la Consigliera allo Sport Alessandra Castelli - Volevamo creare un luogo pensato davvero per i ragazzi, dove potersi muovere, giocare e stare insieme in modo sano e sicuro, ma che fosse accogliente per le famiglie e per tutta la nostra comunità. Uno spazio pubblico da vivere ogni giorno, che invita a muoversi, incontrarsi e riscoprire il valore dello stare insieme.»

Fonte: Comune di Bientina

Notizie correlate

Bientina
Attualità
29 Gennaio 2026

Al via Ecofor Fiabe 2026, il festival che intreccia letteratura, scienza e ambiente

Inaugurazione ufficiale per Ecofor Fiabe 2026, il festival che intreccia letteratura, scienza e sostenibilità ambientale portando a teatro centinaia e centinaia di studenti, genitori, insegnanti, adulti di tutte le età. [...]

Pisa
Attualità
29 Gennaio 2026
fine-lavori-provincia-pisa-riaperta-sp3-bientinese

Riaperta la Sp3 Bientinese, conclusi i lavori della Provincia

Riaperta al traffico nella giornata di giovedì 29 gennaio la Sp3 Bientinese. "Terminati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa del valore complessivo [...]

Bientina
Attualità
27 Gennaio 2026
acque bientina rete idrica pnrr

Bientina, fine lavori sulla rete idrica in Via delle Fosse e Quattro Strade

Si sono conclusi secondo copione i lavori di ammodernamento della rete idrica realizzati da Acque, in sinergia con l’amministrazione comunale di Bientina, in via delle Fosse e a Quattro Strade. [...]



Tutte le notizie di Bientina

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina