Inaugurata la nuova area attrezzata multisport a Bientina

C’è un nuovo spazio a Bientina pensato per promuovere il benessere fisico, la socialità e uno stile di vita attivo, all’aria aperta.

È stata inaugurata la nuova area attrezzata multisport in Via Don Falaschi. Un luogo aperto a tutte le età, dove il movimento, il gioco e la possibilità di stare insieme diventano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e vivere il tempo libero in modo positivo.

L’area, realizzata interamente dal Comune di Bientina, è composta da numerosi spazi polivalenti che favoriscono l’attività motoria e il divertimento in sicurezza: campo da basket, tavolo da ping pong, area per il teqball e una mini palestra con strutture per l’arrampicata.

A completare lo spazio, panchine e spazi di sosta pensate per favorire l’incontro, il relax e la permanenza, rendendo l’area fruibile anche per famiglie e persone di tutte le età.

Il progetto nasce dalla convinzione che il gioco, il movimento e la vita all’aria aperta siano elementi essenziali per la salute psicofisica e per la crescita individuale e collettiva e si inserisce in un progetto più ampio portato avanti negli ultimi anni dal Comune di Bientina.

Come Amministrazione crediamo che lo sport e le attività all’aperto siano fondamentali per il benessere fisico e per la socialità – dichiara il Sindaco Dario Carmassi - Questo progetto nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi uno spazio sicuro e dedicato dove potersi incontrare e giocare, favorendo al tempo stesso una convivenza più pacifica e armoniosa con i residenti. Dare luoghi adeguati significa infatti promuovere un uso positivo e ordinato degli spazi urbani, riducendo le criticità e migliorando la qualità della vita per tutta la comunità. Un intervento che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del territorio, che ha già visto lo scorso dicembre l’inaugurazione della nuova area fitness lungo la pista ciclabile di via Del Monte.»

«Crediamo fortemente nel valore dello sport e del gioco all’aperto come strumenti di benessere e socialità - aggiunge la Consigliera allo Sport Alessandra Castelli - Volevamo creare un luogo pensato davvero per i ragazzi, dove potersi muovere, giocare e stare insieme in modo sano e sicuro, ma che fosse accogliente per le famiglie e per tutta la nostra comunità. Uno spazio pubblico da vivere ogni giorno, che invita a muoversi, incontrarsi e riscoprire il valore dello stare insieme.»

Fonte: Comune di Bientina

