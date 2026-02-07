Gli ingressi alle Torri di Lucca e all’Orto Botanico crescono

Le Torri di Lucca e l’Orto Botanico piacciono sempre di più: con la gestione di Lucca Plus gli ingressi complessivi crescono di circa 30.000 unità, pari a un +12% rispetto al 2024, un segnale fortissimo che premia il lavoro quotidiano su accoglienza, organizzazione e promozione della città. Un lavoro in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Lucca, totalmente in sintonia con l’attività della società presieduta da Roberto Di Grazia.

A dare una spinta importante a questi risultati è certamente anche la collaborazione con i Centri di Assistenza Turistica gestiti da Lucca Plus, che aiutano i visitatori a orientarsi meglio e a vivere l’esperienza in modo più semplice e piacevole.

Per turisti e visitatori giustamente esigenti, perché una visita sia davvero bella contano anche i dettagli: per questo sono stati messi a disposizione gratuitamente i servizi igienici presso Torre Guinigi e Orto Botanico, che si aggiungono a quelli già presenti allo IAT di Piazzale Verdi, al Castello San Donato e nei parcheggi in struttura, aumentando il comfort e la qualità dell’accoglienza.

A conquistare il pubblico sono i luoghi simbolo raccontati e valorizzati da Lucca Plus anche su riviste specializzate internazionali e sui social: l’unico giardino pensile d’Europa sulla Torre Guinigi, la salita spettacolare sul “Big Ben lucchese” della Torre delle Ore e il fascino dell’Orto Botanico, a due passi dalla cinta muraria.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo passo: grandi aspettative per la diffusione della Lucca Visit Card, finalmente realtà dopo decenni di tentativi, nata con la partecipazione di tutti gli attori cittadini – compresi musei statali ed enti ecclesiastici – e resa operativa grazie al coordinamento e alla gestione amministrativa di Lucca Plus.

«Questo risultato ci rende orgogliosi: vuol dire che Lucca viene vissuta, scelta e consigliata e che la strada è quella giusta», dichiara il presidente Roberto Di Grazia. «Abbiamo lavorato per rendere la visita più fluida e confortevole, dalla rete di assistenza turistica ai servizi gratuiti, alla sinergia con i parcheggi e continuiamo a investire nella valorizzazione di simboli unici come Torre Guinigi, Torre delle Ore e Orto Botanico. Con la Lucca Visit Card siamo davanti a una svolta attesa da anni: un progetto corale che può far vivere ancora meglio il patrimonio della città, con Lucca Plus impegnata nel coordinamento operativo e nella gestione amministrativa».

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate