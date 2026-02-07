Lavori in piazza Veneto: cosa cambia a Fucecchio

A partire dal 9 febbraio 2026 avranno inizio i lavori di rigenerazione urbana in Piazza Veneto, finanziati con fondi PNRR. Gli interventi comporteranno modifiche temporanee alla circolazione stradale dalle otto del 9 febbraio 2026 fino alle 18 del 28 febbraio 2026 (e comunque sino al termine dei lavori). In particolare il progetto prevede una ristrutturazione della pavimentazione della piazza attraverso lo smontaggio del manto esistente, una ristrutturazione integrale del sottofondo e, ove necessario, il ripristino dei pluviali interrati. Si prevede un restauro, previo scalpellamento superficiale, delle pietre esistenti per poi riposizionarle nel loro originale allettamento (con sostituzione di quelle rotte o troppo danneggiate). Verranno inoltre ristrutturate le scale della Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista. La pietra utilizzata per le sostituzioni sarà Pietra Serena Colombino smartellata nell’estradosso. Il progetto rientra in uno più ampio destinato alla pavimentazione di vie e piazze del centro storico per la rigenerazione e il recupero degli spazi aperti della città storica, grazie a fondi PNRR.

Nel periodo indicato saranno istituiti i seguenti obblighi e divieti:

divieto di sosta con rimozione coatta su porzione di Piazza Veneto, secondo le esigenze del cantiere;

obbligo di svolta a destra da Via San Giovanni in direzione Piazza Veneto;

inversione del senso di marcia di Via Borgo Valori;

obbligo di svolta a destra da Piazza Cavour in direzione Via Donateschi;

obbligo di svolta a sinistra da Piazza Niccolini in direzione Via Donateschi;

divieto di sosta con rimozione coatta in Via Donateschi.

Con la riapertura di Via Sbrilli e il ripristino della normale viabilità, sarà inoltre istituito un divieto di sosta con rimozione coatta su porzione di Piazza Veneto dalle ore 8 del primo marzo 2026 alle ore 18 del 31 marzo 2026 (e comunque sino al completamento dei lavori). La segnaletica stradale temporanea sarà installata, mantenuta e rimossa a cura della ditta esecutrice dei lavori. Nella pratica la ditta incaricata in una prima fase dal 9 febbraio si occuperà di completare il restyling di via Sbrilli e avvierà quello della parte bassa di piazza Veneto, davanti al liceo; di conseguenza in questo frangente le auto transiteranno dalla parte alta della piazza, lato sede dell'Associazione Palio delle Contrade. Terminato il primo step, verrà riaperta via Sbrilli e poi consentito di nuovo il transito carrabile dalla parte bassa di piazza Veneto, così da permettere alla ditta di riqualificare l'area soprastante. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare al fine di limitare i disagi derivanti dall’esecuzione degli interventi programmati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate