Liceo Marconi, la Provincia fa il punto: ecco la soluzione da "realizzare a stretto giro"

Si è svolto nei giorni scorsi presso il Liceo Marconi di San Miniato un incontro per fare il punto sul futuro del plesso scolastico relativamente anche alle esigenze di ampliamento degli spazi emerse nel corso del tempo. Erano presenti alla riunione il Presidente dell'Ente Provinciale Massimiliano Angori, la Consigliera Provinciale all'Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti, il Funzionario PO Referente per l'area sanminiatese dell'ente provinciale all'Edilizia Scolastica Ing. Katia Bernardeschi, l'Amministrazione Comunale di San Miniato con il Sindaco Simone Giglioli e il Consiglio di Istituto del Liceo Marconi con il Dirigente scolastico Luca Petrini.

"È stata l'occasione per fare il punto concretamente con il progetto che darà risposte a breve termine per la richiesta di ampliamento del Liceo Marconi di San Miniato in località La Scala, una operazione complessiva da circa 4.5 milioni di euro, con i lavori di adeguamento dell'immobile posto accanto alla attuale sede della scuola, che dovrebbero essere pronti, in base al cronoprogramma della nostra struttura tecnica, a inizio 2027",affermano il Presidente Angori e la Consigliera Bibolotti.

"Si tratta di una soluzione pratica e operativa cui i nostri uffici stanno già lavorando da svariati mesi alle pratiche burocratiche e che consentiranno di dare delle risposte nei più brevi tempi possibili alle richieste dell'Istituto".

"Nello specifico",sottolineano Angori e Bibolotti, "il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevederà la realizzazione di 5 nuove aule, 1 aula insegnanti, un totale di 10 servizi igienici divisi uomini e donne, più due servizi igienici per persone con disabilità, 1 locale infermeria, 1 locale deposito. A tutto ciò si aggiunge la realizzazione degli impianti di climatizzazione, la predisposizione per internet e rete wifi, impianti elettrici, la sostituzione di infissi per garantire i rapporti aeroilluminanti. Sono già stati acquisiti i pareri favorevoli dei Vigili del fuoco sul progetto e sono stati accertati i buoni esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica. Da sottolineare che l'imponenza delle lavorazioni è motivata anche dall'opzione di acquisto dell'intero edificio adiacente alla attuale sede, formulata dalla Provincia di Pisa per risolvere definitivamente la situazione aule del Liceo Marconi, di concerto con la scuola".

Di seguito sono elencati alcuni elementi tecnici che mettono in evidenza l'efficacia della soluzione a cui sta lavorando la struttura tecnica provinciale, relativamente all'acquisto del nuovo immobile ubicato in località La Scala, per quanto riguarda soprattutto delle tempistiche veloci per creare soluzioni concrete per la comunità scolastica.

RISPONDENZA ALLE NORMATIVE:

- Il fabbricato è adeguato sismicamente, come da documentazione acquisita agli atti dell’ufficio

- Per l’adeguamento antincendio è già stato ottenuto parere favorevole ai VV.F., fermo restando la necessità di dover progettare ed eseguire comunque interventi di adeguamento

- L’area non presenta criticità dal punto di vista idraulico, né risulta essere interessata da altri particolari vincoli

UBICAZIONE FAVOREVOLE

- - È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in quanto situata in pianura e in prossimità dei principali assi viari e quindi con tempi di percorrenza mediamente contenuti

- - Presenza di parcheggio interno al resede ad uso esclusivo, oltre che esterno ad uso pubblico e delle fermate del TPL

- - Questa particolare ubicazione rispetto a qualsiasi altra possibile diversa collocazione, consente di continuare ad usufruire del trasporto pubblico esistente, senza alcuna modifica di percorsi o necessità di corse aggiuntive e pertanto senza incremento dei costi.

POTENZIALITA’ DI ULTERIORE AMPLIAMENTO

- - Nel fabbricato adiacente è possibile ricavare ulteriori aule (oltre a quelle previste nel progetto in corso di redazione ndr) e uno spazio interno da dedicare ad attività sportiva ad uso scolastico

VANTAGGI DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO E ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI DI VIA TRENTO RISPETTO AD UNA NUOVA COSTRUZIONE

- - Disponibilità dell’area rispetto ad una eventuale procedura di esproprio

- - Assenza di consumo di suolo

- - Minore spesa per l’operazione di acquisto e adeguamento, rispetto a quella necessaria per una nuova costruzione;

- - Tempi certi e più brevi per l’operazione di acquisto (considerata l’opzione e il relativo prezzo già previsti nel contratto di locazione in corso) e adeguamento rispetto ai tempi necessari per una nuova costruzione: i tempi necessari per arrivare ad un progetto esecutivo da appaltare e la successiva realizzazione dell’opera, si stimano in almeno 5 anni previo reperimento di un idoneo finanziamento

- - Risparmio sulle opere di urbanizzazione: il fabbricato esistente è ubicato in zona già urbanizzata ed è pertanto dotato di tutti i servizi necessari (impianti a rete, energia elettrica, fibra, etc.), i quali invece dovrebbero essere realizzati in caso di nuova costruzione

RISCONTRO FAVOREVOLE DALLA SCUOLA

- - Il riscontro della scuola è stato positivo sulla scorta della permanenza ormai consolidata dal 2016

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate