È scomparso Michele Haimovici, giornalista ed ex ufficio stampa dell'Empoli

Michele Haimovici non c'è più e da oggi siamo tutti un po' più tristi. A soli 54 anni se ne è andato un giornalista e un professionista molto stimato, un grande appassionato e esperto di calcio. Nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di ufficio stampa e ha seguito realtà importanti come l'Empoli e la nazionale italiana di calcio.

Aveva lavorato per il sito della FIGC dal 2006 fino al 2013, poi in quell'anno aveva assunto la direzione dell'ufficio stampa dell'Empoli, lasciata nel 2017. Era un professionista esemplare, lo aveva dimostrato anche nella sua esperienza con l'AssoAllenatori, prima che una brutta malattia lo colpisse e non gli lasciasse scampo. Aveva avuto a che fare anche con realtà come Radio Fata Morgana o Mediaset o Radio Montecarlo. Ricordiamo con affetto la sua collaborazione con Radio Lady tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila.

Molto conosciuto specialmente nel 'suo' Chianti - viveva a San Donato in Poggio nel comune di Barberino Tavarnelle -, Michele Haimovici era anche un uomo di campo: aveva fatto l'allenatore nelle giovanili del San Donato Tavarnelle e poi era passato a San Gimignano. Negli ultimi tempi aveva accettato l'incarico di direttore tecnico della Libertas Barberino Tavarnelle.

"Con grande tristezza salutiamo il nostro caro Direttore Tecnico, Michele, che dopo aver affrontato con coraggio una brutta malattia, questa mattina ci ha lasciati. Lo ricorderemo sempre per la sua passione, la sua professionalità e la sua umanità che ha sempre dimostrato lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti. In questo momento di dolore ci stringiamo con affetto alla Sua Famiglia, esprimendo le nostre più sincere e sentite condoglianze" si legge in una nota della squadra, che giocherà con il lutto al braccio.

David Baroncelli, sindaco di Barberino Tavarnelle, lo ha ricordato con un post: "La nostra comunità perde un Uomo, un Cittadino che per noi tutti è e sarà sempre un esempio di valori. Troppo presto Michele, troppo presto ma sei e sarai sempre con tutta la nostra comunità che oggi rimane attonita e in silenzio per la tua partenza".

Su Michele Haimovici si sono espressi anche in casa Empoli. Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club hanno espresso il proprio cordoglio. "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, Vice Presidente e Amministratore Delegato azzurra –. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l’ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari".

Haimovici è stato una spalla importante anche per il nostro lavoro a gonews.it, Empolichannel, Radio Lady. La Xmediagroup lo ricorda con affetto e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di tristezza, esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita di un grande giornalista.

