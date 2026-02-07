Minaccia la ex e i familiari in una struttura ricettiva in centro a Firenze

A Firenze nella tarda mattinata di lunedì 2 febbraio, in una struttura ricettiva del centro, è stata segnalata una violenta lite. Un 38enne avrebbe raggiunto la sua ex compagna, una 26enne, minacciando di colpire lei e i suoi familiari se non avesse risposto alle sue continue telefonate.

In un momento di forte tensione, l'uomo avrebbe strattonato la donna per sottrarle il cellulare ed impedirle di chiamare il 112, salvo poi restituirlo poco dopo, intuendo l'imminente arrivo della pattuglia.

La vittima ha sporto denuncia, "descrivendo un quadro di controllo ossessivo e atteggiamenti persecutori che duravano da tempo e che le avevano già causato un forte stato d'ansia", indicano i carabinieri. Il 38enne è stato arrestato.

