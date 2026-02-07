Misericordia di Montaione, una raccolta fondi per la nuova ambulanza

La Misericordia di Montaione avvia il percorso per l’acquisto di una nuova ambulanza, fondamentale per continuare a garantire servizi sicuri ed efficienti alla nostra comunità.

Nel 2026 partiranno le iniziative di raccolta fondi e le richieste di sostegno a operatori economici ed enti pubblici, con l’obiettivo di arrivare alla sostituzione del mezzo nel 2027, per un investimento di circa 85.000 euro.

La nuova ambulanza sostituirà l’attuale OSCAR dei servizi ordinari (2011); l’ambulanza BRAVO delle emergenze (2017) diventerà OSCAR, continuando a servire il territorio.

Un progetto che vuole coinvolgere tutta la comunità: cittadini, scuole e associazioni. Da questa primavera saremo presenti con un gazebo in piazza per la riscossione delle quote sociali e la raccolta fondi.

Fonte: Misericordie Montaione - Ufficio Stampa

