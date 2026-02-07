Lite in un bar, una persona accoltellata: due denunce

Due persone di origini albanesi sono state identificate e denunciate dalla polizia a Pistoia. Lo scorso 3 febbraio alle 21 una volante è intervenuta in un bar di via Cellini perché una persona era stata ferita con una coltellata. La vittima, seppur in buone condizioni, aveva un taglio vicino la spalla, l'ambulanza l'ha portata in ospedale.

La volante polizia ha raccolto le testimonianze. Anche grazie alla presenza di telecamere di videosorveglianza passate al setaccio, hanno ricostruito tutto: i due aggressori avrebbero raggiunto la vittima a bordo della loro auto e dopo un breve litigio verbale lo avrebbero minacciato mostrando un coltello che uno dei due teneva in pugno, per poi colpitlo alla spalla. Le motivazioni del gesto sarebbero legate a pregressi dissapori irrisolti tra le parti.

La vittima è stata dimessa dall’ospedale con 10 giorni di prognosi. I due aggressori, rispettivamente di 26 e 28 anni, con pregiudizi di polizia a carico, sono stati identificati e denunciati.