Ruba uno smartphone a una studentessa, giovane arrestato

Firenze
A Firenze nella serata di martedì 4 febbraio i carabinieri hanno arrestato un 28enne di origini marocchine, accusato di un furto con strappo avvenuto in via Michele di Lando. La vittima, una studentessa messicana di 26 anni, è stata rapinata mentre faceva rientro a casa: l'aggressore le ha strappato con violenza dalle mani un iPhone 15 collegato a un power bank, per poi scappare rapidamente a piedi.

L'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di ritrovare il sospettato in una via vicina mentre cercava di disfarsi di un giubbotto scuro caratterizzato da una scritta chiara sul retro, nel tentativo di non farsi riconoscere. Bloccato e perquisito, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, che è stata subito restituita alla giovane studentessa.

Per il 28enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze.

 

