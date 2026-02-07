Scontro tra due auto a Signa, persona estratta dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio a Signa per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Pistoiese e via dei Sodi. L’allarme è scattato intorno alle 14.15 e sul posto è arrivata una squadra del comando di vigili del fuoco di Firenze.

L’incidente ha coinvolto due autovetture e ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per liberare una persona rimasta bloccata all’interno di uno dei veicoli. I vigili del fuoco, operando in coordinamento con il personale sanitario, hanno provveduto all’estrazione dell’occupante e alla messa in sicurezza dell’area, garantendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.

Una volta concluso l’intervento, la persona ferita è stata affidata alle cure dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizie correlate