Sicurezza e videosorveglianza, interpellanza presentata dalla lista Viviamo Capraia e Limite in consiglio comunale.

"Negli ultimi mesi, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026, sono state segnalate diverse situazioni di furti in appartamento, in particolare nella frazione di Capraia, con episodi avvenuti anche in orario pomeridiano. Una situazione che ha riacceso le preoccupazioni dei cittadini sul livello di sicurezza del territorio".
Così Guicciardo Del Rosso, capogruppo in consiglio comunale di Viviamo Capraia e Limite.
"Nonostante l’attivazione dei gruppi di controllo di vicinato, permane una diffusa percezione di carenza nei controlli. All’interno degli stessi gruppi viene inoltre evidenziata la necessità di dotare il Comune di sistemi di videosorveglianza, ritenuti da noi strumenti fondamentali di prevenzione e soprattutto di deterrenza".
"Per questi motivi - prosegue - il nostro gruppo consiliare Viviamo Capraia e Limite ha presentato un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione chiarimenti sullo stato del progetto di videosorveglianza comunale, più volte richiamato negli atti di programmazione ma sul quale, ad oggi, mancano informazioni concrete.
"Con l’interpellanza - conclude - chiediamo in modo particolare di conoscere lo stato di avanzamento del progetto, l’eventuale richiesta o ottenimento di finanziamenti e le tempistiche previste per l’avvio degli interventi, oltre alle ragioni dei ritardi finora accumulati. La sicurezza del territorio resta una priorità che richiede risposte chiare e tempestive".
