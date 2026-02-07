Sicurezza e videosorveglianza, interpellanza presentata dalla lista Viviamo Capraia e Limite in consiglio comunale.

Politica e Opinioni Capraia e Limite
"Negli ultimi mesi, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026, sono state segnalate diverse situazioni di furti in appartamento, in particolare nella frazione di Capraia, con episodi avvenuti anche in orario pomeridiano. Una situazione che ha riacceso le preoccupazioni dei cittadini sul livello di sicurezza del territorio".

Così Guicciardo Del Rosso, capogruppo in consiglio comunale di Viviamo Capraia e Limite.

"Nonostante l’attivazione dei gruppi di controllo di vicinato, permane una diffusa percezione di carenza nei controlli. All’interno degli stessi gruppi viene inoltre evidenziata la necessità di dotare il Comune di sistemi di videosorveglianza, ritenuti da noi strumenti fondamentali di prevenzione e soprattutto di deterrenza".

"Per questi motivi - prosegue - il nostro gruppo consiliare Viviamo Capraia e Limite ha presentato un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione chiarimenti sullo stato del progetto di videosorveglianza comunale, più volte richiamato negli atti di programmazione ma sul quale, ad oggi, mancano informazioni concrete.

"Con l’interpellanza - conclude - chiediamo in modo particolare di conoscere lo stato di avanzamento del progetto, l’eventuale richiesta o ottenimento di finanziamenti e le tempistiche previste per l’avvio degli interventi, oltre alle ragioni dei ritardi finora accumulati. La sicurezza del territorio resta una priorità che richiede risposte chiare e tempestive".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Capraia e Limite
Politica e Opinioni
5 Febbraio 2026

"Limite è cambiata, per gli anziani l'isolamento può diventare una condanna": la segnalazione di un lettore

"Limite è drammaticamente cambiata, l'isolamento sociale è una condanna terribile". È un grido di speranza un po' amarcord quello di Massimo Canzoneri, cresciuto a Limite sull'Arno e adesso residente altrove [...]

Empoli
Politica e Opinioni
5 Febbraio 2026

Infortuni sul lavoro nell'Empolese Valdelsa, Giovani Socialisti: "Dati allarmanti"

In seguito alla pubblicazione dei dati USL di due settimane fa, il circolo della Federazione Giovani Socialisti Empolese Valdelsa ha avviato un dibattito interno sul tema della sicurezza sul lavoro. [...]

Capraia e Limite
Politica e Opinioni
2 Febbraio 2026
Limite_Capraia_Comitato_No_Referendum_Giustizia

Referendum Giustizia: a Capria e Limite nasce il Comitato per il NO

A Capraia e Limite si è ufficialmente costituito il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, in vista della consultazione referendaria prevista per marzo 2026. Il Comitato nasce con [...]



Tutte le notizie di Capraia e Limite

