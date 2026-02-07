Sorpreso in auto con una dose di cocaina: arrestato

I carabinieri di Cortona hanno arrestato un 42enne di origini albanesi residente nel Perugino. L'uomo è stato intercettato a bordo di un'auto e aveva con sé una dose di cocaina.

La perquisizione è stata estesa all'abitazione, dove sono state trovate altre dieci dosi dello stesso stupefacente, assieme a materiale per il confezionamento e una scatola artigianale con magneti, munita di apertura a scomparsa, verosimilmente utilizzata per nascondere la cocaina. Il materiale è stato sequestrato.

L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è ora ai domiciliari.

