Una canzone di Riccardo Cioni sarà protagonista al Super Bowl

Riccardo Cioni in una serata Pg 93 di qualche anno fa

In questi giorni sta girando uno spot che andrà al Super Bowl, uno dei massimo eventi sportivi statunitensi. Diretti da Spike Jonze, l'attore Ben Stiller e il cantante Benson Boone si divertono intonando una canzone che a molti, in Toscana, è parsa già sentita. Infatti sono le note di 'In America', hit del compianto dj livornese Riccardo Cioni, scomparso nel 2021 ma ancora amato da tante persone nella nostra regione e in tutta Italia.

Quella canzone venne incista nel 1982 e segnò un punto fondamentale nella carriera di Dj Full Time. Quasi quarantacinque anni dopo, quella canzone è davvero protagonista negli States e fa da sfondo a uno spot che sarà trasmesso per l'attesissimo Super Bowl, nella notte tra l'8 e il 9 febbraio.

Brunella Dini, moglie di Cioni, ha commentato a Repubblica Firenze: "Per noi è stata una cosa improvvisa, non ce lo immaginavamo. Hanno voluto ricreare l’atmosfera della musica degli anni Ottanta. Per noi è un grande onore". E poi: "Riccardo sarebbe al settimo cielo".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco livornese Luca Salvetti. Livorno si stringe ancora una volta nel ricordo di un artista che ha lasciato una traccia indelebile, ora anche oltre oceano.

 

 

