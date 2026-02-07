Sicurezza sul lavoro: certificazione per il Teatro del Maggio

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia che la Fondazione – unica tra le 14 Fondazioni lirico sinfoniche italiane - può fregiarsi della certificazione ISO 45001, una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

“Il conseguimento della certificazione ISO 45001 rappresenta per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino un risultato di grande rilievo, che conferma l’attenzione costante della Fondazione verso la tutela della salute e della sicurezza di tutte le persone che, a vario titolo, operano quotidianamente nel nostro Teatro” – dice il sovrintendente Carlo Fuortes – “Essere l’unica Fondazione lirico-sinfonica in Italia a ottenere questo riconoscimento è motivo di orgoglio e testimonia la qualità del lavoro svolto, frutto di un impegno corale che coinvolge direzione, lavoratori e tutte le professionalità dell’Istituzione. Questa certificazione non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento continuo dei processi organizzativi e delle condizioni di lavoro, nella convinzione che il benessere delle persone sia un presupposto fondamentale per l’eccellenza artistica e culturale che il Maggio Musicale Fiorentino è chiamato a garantire al proprio pubblico.»

Lo scopo principale della norma è quello di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro, migliorare proattivamente le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eliminare i pericoli minimizzandone i rischi.

La ISO 45001 rappresenta lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e si fonda su un approccio strutturato che richiede alle organizzazioni una piena comprensione del proprio contesto operativo, dei fattori interni ed esterni e delle parti interessate. La norma prevede inoltre un ruolo attivo della direzione, chiamata ad assumersi la responsabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), insieme al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli dell’organizzazione. Centrale è anche l’adozione di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, il cosiddetto risk-based thinking, affiancato da una gestione puntuale e trasparente della documentazione e da audit interni periodici, finalizzati a verificare nel tempo la conformità e l’efficacia del sistema adottato.

La certificazione ISO 45001 è il riconoscimento formale, rilasciato da un organismo terzo accreditato, che attesta la conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di un’organizzazione ai requisiti dello standard internazionale ISO 45001.

Fonte: Ufficio stampa

