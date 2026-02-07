Volley Firenze, sfida difficile per Il Bisonte: trasferta a Busto Arsizio

Tornare a far punti dopo due sconfitte consecutive. È questo l’obiettivo de Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 è atteso alla E-Work Arena di Busto Arsizio dalla Eurotek Laica UYBA, per la ventitreesima giornata della Serie A1 Tigotà: una sfida che sulla carta si preannuncia equilibrata, visti i tre punti che in classifica dividono le farfalle, settime, dalle bisontine, none, anche se all’andata le ragazze di coach Barbolini si imposero a Firenze con un netto 0-3. Servirà una prestazione più solida, sulla scia di quelle mostrate all’inizio del 2026, per mettere in difficoltà una squadra ben strutturata come Busto: la salvezza non è ancora matematica, ma se Il Bisonte dovesse riuscire a vincere potrebbe chiudere definitivamente i conti, rimanendo al contempo anche in corsa per il sogno play off.

EX E PRECEDENTI – L’unica ex della sfida è Francesca Villani, che ha giocato a Busto Arsizio nel 2019/20. I precedenti fra le due squadre sono venticinque, con l’UYBA che si è imposta per diciotto volte (di cui le ultime quattro consecutive) e Il Bisonte sette.

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Ci aspetta una partita sicuramente difficile, sul campo di una squadra che sta esprimendo una buona pallavolo e che fa del gioco rapido la sua forza: alla palleggiatrice Seki piace molto spingere, quindi sarà fondamentale cercare di tenerla lontana da rete il più possibile. Busto sta facendo bene con i centrali ma anche con Parra e Obossa che sono terminali offensivi pericolosi, quindi ci sono tante giocatrici cui prestare attenzione: dovremo essere brave a cercare di limitare il loro gioco con il nostro servizio, ma anche essere ordinate a muro-difesa e variare tanto i colpi, perché l’UYBA ha un sistema muro-difesa che funziona molto bene e l’ultima partita con Cuneo lo ha ampiamente dimostrato”.

LE AVVERSARIE – La Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio di coach Enrico Barbolini dovrebbe schierarsi con la giapponese Nanami Seki (classe 1999) in palleggio, Josephine Obossa (1999) come opposto, la messicana Melanie Parra (2002) e Alessia Gennari (1991) in banda, Katja Eckl (2003) e Alice Torcolacci (2000) al centro e Federica Pelloni (2002) nel ruolo di libero.

