A Prato “AMIamo la Musica” nei reparti di Ostetricia e Pediatria

Portare la musica in ospedale per “umanizzare” le cure e migliorare l’esperienza ospedaliera. È questo l’obiettivo del progetto “AMIamo la Musica”, promosso dalla Fondazione AMI Prato - realtà che da sempre sostiene i servizi rivolti ai bambini e alla salute e al benessere della famiglia - in sinergia con le strutture complesse di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria dell’ospedale Santo Stefano.

Il progetto è rivolto ai bambini e alle gestanti, ai loro familiari e al personale sanitario, con l’intento di creare all’interno del reparto momenti musicali condivisi capaci di rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e rassicurante. La musica, considerata da sempre un linguaggio universale, diviene così uno strumento alternativo di prendersi cura delle persone, intervenendo sul benessere emotivo e relazionale.

Il progetto è seguito dalla volontaria della Fondazione AMI, dott.ssa Silvia Coveri, docente di educazione musicale al Convitto Nazionale “Cicognini” di Prato e alla scuola comunale di musica “Giuseppe Verdi” e operatrice sanitaria musicale, che accompagna pazienti e famiglie in un percorso di ascolto, relazione e condivisione attraverso il linguaggio della musica.

Gli interventi musicali vengono realizzati previa autorizzazione e valutazione del personale di reparto, nel rispetto delle condizioni cliniche e organizzative. Le attività si articolano in esperienze musicali sia di ascolto sia di partecipazione attiva, adattate al singolo paziente o a piccoli gruppi.

Il repertorio proposto spazia dalle filastrocche ai canti per bambini, dalle melodie della tradizione popolare a brani classici, con l’obiettivo di offrire stimoli sonori diversificati e adatti alle diverse età e situazioni. Le attività si svolgono nelle giornate di sabato, nei reparti di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia, nel Pronto Soccorso Pediatrico e negli ambulatori pediatrici.

“Siamo molto soddisfatti che le nostre pazienti possano partecipare a questi momenti musicali – sottolinea la direttrice di Ostetricia e Ginecologia, dott.ssa Elisa Scatena - La musica può contribuire ad attenuare stress, ansia e percezione del dolore, favorendo al tempo stesso il miglioramento dell’umore e della comunicazione interpersonale. Un progetto del quale possono beneficiare i bambini, le neomamme e tutto il personale sanitario”.

“La musica ha un valore universale e può parlare a tutti – spiega la dott.ssa Coveri, L’obiettivo è offrire uno spazio espressivo che possa aiutare i più piccoli ad affrontare con più serenità i giorni di degenza. Anche nei bambini nati prematuri, l’attività musicale favorisce la stimolazione della percezione uditiva e sostiene la relazione emotiva tra il neonato in incubatrice e i genitori. Per le gestanti e le neomamme, il progetto rappresenta un’occasione per conoscere e sperimentare una nuova forma di comunicazione e di relazione con il proprio bambino”.

“La musica aiuta a prendersi cura anche delle emozioni – evidenzia la dott.ssa Monica Chiti, direttore SOC Assistenza Infermieristica Area Territoriale Prato - Iniziative come AMIamo la Musica rendono l’ospedale un luogo più vicino alle persone, sostenendo i pazienti, le famiglie e anche il personale nel quotidiano percorso di cura e assistenza”.

“Questa iniziativa sancisce ancora una volta la preziosa collaborazione con la Fondazione AMI – dichiara la direttrice sanitaria di presidio, dott.ssa Maria Teresa Mechi – ringrazio, inoltre, tutto il personale che ha accolto il progetto e che avrà ricadute positive sul benessere dei nostri pazienti”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate